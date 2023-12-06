Як зростуть пенсії після індексації та коли чекати підвищень

Наступного року для деяких категорій громадян передбачена індексація за новою, солідарною пенсійною системою. Перерахунок пенсій відбудеться у три етапи: в січні, березні та липні.

Як проходитиме індексація

Відповідно до урядової програми, пенсія тепер мала б складати 30% середнього заробітку. Вона має нараховуватися за допомогою коефіцієнтів та балів, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію отримувати однакову пенсію й однакову індексацію.

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Під індексацію підлягають всі пенсії. У вересні заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак повідомляла, що підвищення пенсій залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплати.

Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік,

— наголосила заступниця голови Мінсоцполітики.

Як зростуть виплати

Найближче підвищення пенсій очікується у січні 2024 року, коли збільшиться прожитковий мінімум. Нагадуємо, що він у загальному становитиме 2920 гривень, а для осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривню. Відповідно, мінімальна пенсія дорівнюватиме прожитковому мінімуму.

А після підвищення прожиткового мінімуму, зросте розмір інших надбавок, наприклад: за особливі заслуги, доплати ветеранам війни та інші.

Крім того, зростуть і максимальні пенсійні виплати — з 20 930 до 23 610 гривень. Виплати за понаднормовий стаж також збільшаться — з 20,9 до 23,6 гривень за кожен додатковий рік.

! У 2024 році також зросте пенсія українців, які виконали вимоги щодо стажу. Зокрема, на початку наступного року збільшаться пенсійні виплати тих українців, які досягли 65 років і мають необхідну кількість років страхового стажу.

Їхня пенсія не може бути меншою за 40% мінімальної зарплати, а отже, зросте до 2840 гривень.

Хто першочергово підпадає під індексацію

У січні та липні пенсіонери, які отримують мінімальні пенсії у 65 років з повним страховим стажем, можуть розраховувати на нові пенсії.

А в березні підвищення чекатиме усіх, чиї пенсії мають індексувати за планом. Певна категорія пенсіонерів також зможе оформити щомісячну доплату, яка становитиме 944 гривні.

Для отримання такої щомісячної надбавки до пенсії громадянам слід відповідати наступним критеріям: