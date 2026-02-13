Індексація пенсій у 2026 році: коли вона відбудеться та як зміняться виплати

В Україні щорічно відбувається індексація пенсій – у березні. Пенсійні виплати перераховують з урахуванням збільшення цін та середньої зарплати.

Що відомо про індексацію пенсій у 2026 році?

У 2026 році індексація відбудеться з 1 березня, про що повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

У поточному році планують здійснити індексацію на 12.1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції у 2025 році.

Наразі ми завершуємо підрахунки, саму розробку нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок,

– сказав Улютін.

Нагадаємо, що індексація пенсій в Україні є автоматичною. Її проводять кожного року, починаючи з 2019 року. Про це раніше зазначили у Міністерстві фінансів України.

Видатки на індексацію здійснюють у межах видатків бюджету Пенсійного фонду України та коштів, передбачених у Державному бюджеті України на пенсійне забезпечення на поточний рік.

Зверніть увагу! Зокрема торік коефіцієнт індексації становив 11,5 %.

Що ще слід знати щодо пенсій в Україні?