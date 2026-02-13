Індексація пенсій у 2026 році: коли вона відбудеться та як зміняться виплати
- У 2026 році індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня, її планують підвищити на 12.1%.
- Індексація пенсій відбувається щорічно з урахуванням збільшення цін та середньої зарплати.
В Україні щорічно відбувається індексація пенсій – у березні. Пенсійні виплати перераховують з урахуванням збільшення цін та середньої зарплати.
Що відомо про індексацію пенсій у 2026 році?
У 2026 році індексація відбудеться з 1 березня, про що повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.
У поточному році планують здійснити індексацію на 12.1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції у 2025 році.
Наразі ми завершуємо підрахунки, саму розробку нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок,
– сказав Улютін.
Нагадаємо, що індексація пенсій в Україні є автоматичною. Її проводять кожного року, починаючи з 2019 року. Про це раніше зазначили у Міністерстві фінансів України.
Видатки на індексацію здійснюють у межах видатків бюджету Пенсійного фонду України та коштів, передбачених у Державному бюджеті України на пенсійне забезпечення на поточний рік.
Зверніть увагу! Зокрема торік коефіцієнт індексації становив 11,5 %.
Що ще слід знати щодо пенсій в Україні?
- Індексація пенсій буде проводитися не для всіх літніх людей. Збільшення грошових виплат не відчують українці, які вийшли на пенсію після 1 січня 2026 року. Також зростання не відбудеться для осіб, які отримують пенсію більш ніж 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
- Водночас зміняться й пенсії для членів сімей загиблих військових, а також зниклих безвісти захисників. Нові виплати родини можуть отримати вже з 1 березня поточного року. А вже з 1 березня 2027 року ці розміри пенсій щороку індексуватимуть.