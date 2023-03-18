Ні зараз, ні потім: кого повністю оминула індексація пенсій у 2023 році

У березні більшості груп пенсіонерів проіндексували виплати. Деяких пенсіонерів чекає підвищення з квітня, однак є й ті, кого взагалі оминула індексація.

Індексація пенсій

Доплати до пенсій мають отримати понад 10 мільйонам українців. Деякі українці вже отримали виплати по-новому.

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Індексація пенсій у 2023 році не торкнеться таких категорій

Працюючі пенсіонери, які мають невеликий страховий стаж, а розрахунковий розмір їхньої пенсії нижчий за 2 100 гривень.

Колишніх працівників прокуратури.

Громадяни, які отримують пенсії у розмірі понад максимально можливу суму, встановлену законодавством України (зараз максимальна пенсія в Україні дорівнює десяти прожитковим мінімумам для осіб непрацездатного віку, тобто 20 930 гривень).

Ті хто одержує щомісячного довічного грошового утримання, наприклад, судді.

На скільки іншим пенсіонерам підвищили виплати

З 1 березня пенсіонерам проіндексують пенсії від 100 до 1 500 гривень в залежності від віку та попереднього розміру зарплати.

На мінімальну доплату у 100 гривень можуть розраховувати молоді пенсіонери, яким виплати було призначено у 2020 – 2022 роках. На такому ж рівні встановлено суму підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося трохи раніше.

Перерахунок пенсій відбувається автоматично, тож українцям нікуди ходити не потрібно.