Ні зараз, ні потім: кого повністю оминула індексація пенсій у 2023 році
18 березня 2023, 13:42Читать новость на русском
У березні більшості груп пенсіонерів проіндексували виплати. Деяких пенсіонерів чекає підвищення з квітня, однак є й ті, кого взагалі оминула індексація.
Індексація пенсій
Доплати до пенсій мають отримати понад 10 мільйонам українців. Деякі українці вже отримали виплати по-новому.
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Індексація пенсій у 2023 році не торкнеться таких категорій
- Працюючі пенсіонери, які мають невеликий страховий стаж, а розрахунковий розмір їхньої пенсії нижчий за 2 100 гривень.
- Колишніх працівників прокуратури.
- Громадяни, які отримують пенсії у розмірі понад максимально можливу суму, встановлену законодавством України (зараз максимальна пенсія в Україні дорівнює десяти прожитковим мінімумам для осіб непрацездатного віку, тобто 20 930 гривень).
- Ті хто одержує щомісячного довічного грошового утримання, наприклад, судді.
На скільки іншим пенсіонерам підвищили виплати
З 1 березня пенсіонерам проіндексують пенсії від 100 до 1 500 гривень в залежності від віку та попереднього розміру зарплати.
На мінімальну доплату у 100 гривень можуть розраховувати молоді пенсіонери, яким виплати було призначено у 2020 – 2022 роках. На такому ж рівні встановлено суму підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося трохи раніше.Важливо! Перерахунок пенсій відбувається автоматично, тож українцям нікуди ходити не потрібно.