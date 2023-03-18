Индексация пенсий

Доплаты к пенсиям должны получить более 10 миллионов украинцев. Некоторые украинцы уже получили выплаты по-новому.

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Индексация пенсий в 2023 году не коснется таких категорий

Работающие пенсионеры, имеющие небольшой страховой стаж, а расчетный размер их пенсии ниже 2100 гривен.

Бывших работников прокуратуры.

Граждане, получающие пенсии в размере свыше максимально возможной суммы, установленной законодательством Украины (сейчас максимальная пенсия в Украине равна десяти прожиточным минимумам для лиц нетрудоспособного возраста, то есть 20 930 гривен).

Те, кто получает ежемесячное пожизненное денежное содержание, например, судьи.

На сколько другим пенсионерам повысили выплаты

С 1 марта пенсионерам проиндексируют пенсии от 100 до 1 500 гривен в зависимости от возраста и размера зарплаты.

На минимальную доплату в 100 гривен могут рассчитывать молодые пенсионеры, которым выплаты были назначены в 2020 – 2022 годах. На таком же уровне установлена сумма повышения для пенсионеров, которым назначение произошло несколько раньше.