Вдруге проіндексують: у липні деякі пенсіонери отримають надбавки

Деяким пенсіонерам, яким не проіндексували пенсії у березні, зроблять це у липні. Це торкнеться усіх тих, хто вийшов на пенсію за спеціальними законами.

На скільки зростуть пенсії у липні

Нагадуємо, що перша індексація пенсій відбулася у березні цього року. Другий етап відбувся у квітні, коли перерахували пенсії для осіб, які продовжують працювати.

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Відтак третій етап буде здійснено цього місяця. Пенсійні виплати проіндексують на 19,7%. Втім для кожного суму надбавки розраховуватимуть індивідуально. Відтак розмір може сягати як 100 гривень, так і 1 000 гривень.

Липневі виплати отримають ті, кому призначили пенсії за законами

Тобто її отримають держслужбовці, працівникам органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

Чому можуть припинити пенсію

У Пенсійному фонді пояснюють, що пенсію можуть припинити через:

призначення пенсійних виплат на підставі документів, які містять неправдиві відомості;

смерть особи;

неотримання пенсійних виплат протягом 6 місяців;

інші випадки, передбачені законом.

Пенсію поновлюють впродовж 10 днів після з'ясування обставин за рішенням територіального органу ПФУ.

До речі, пенсіонери можуть забрати свої пенсії пізніше, якщо вони вчасно її не отримали. Однак слід пам'ятати, що виплати виплачуватимуть за минулий час не більше, ніж за 3 роки до дня звернення.

Відтак частина суми неотриманої пенсії виплачується одночасно. А решта – щомісяця рівними частинами, які не перевищують місячного розміру пенсії особи.