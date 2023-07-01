На сколько вырастут пенсии в июле

Напомним, что первая индексация пенсий состоялась в марте этого года. Второй этап состоялся в апреле, когда перечислили пенсии для продолжающих работать лиц.

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Следовательно, третий этап будет осуществлен в этом месяце. Пенсионные выплаты будут проиндексированы на 19,7%. Впрочем, для каждой суммы надбавки будут рассчитывать индивидуально. Следовательно, размер может достигать как 100 гривен, так и 1 000 гривен.

Июльские выплаты получат те, кому назначили пенсии по законам о государственной службе, службе в органах местного самоуправления, статусе народного депутата Украины, научной и научно-технической деятельности.

То есть, ее получат госслужащие, работникам органов местного самоуправления, народные депутаты и ученые.

Почему могут прекратить пенсию

В Пенсионном фонде объясняют, что пенсию могут прекратить из-за:

назначение пенсионных выплат на основании документов, содержащих ложные сведения;

смерть личности;

неполучение пенсионных выплат в течение 6 месяцев;

другие случаи, предусмотренные законом.

Запомните! Пенсию возобновляют 10 дней после выяснения обстоятельств по решению территориального органа ПФУ.

Кстати, пенсионеры могут забрать свои пенсии позже, если они своевременно ее не получили. Однако следует помнить, что выплаты будут выплачиваться за прошедшее время не более чем за 3 года до дня обращения.

Следовательно, часть суммы неполученной пенсии выплачивается одновременно. А остальные – ежемесячно равными частями, не превышающими месячного размера пенсии лица.