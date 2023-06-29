Хто може піти на пенсію раніше
У ПФУ пояснили, що деякі українці мають право піти на пенсію на 10 років раніше – чоловіки у 55 років, а жінки у 50 років. До них належать українці, які виховують тяжкохворих дітей, багатодітні батьки (тільки один із них).
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Також є інші категорії, які можуть піти на пенсію раніше:
- працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці. Чоловіки – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах та жінки – після досягнення 45 років та при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на вказаних роботах;
- працівники, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва та праці за 1,5 року до встановленого законодавством пенсійного віку;
- військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби: чоловіки – після досягнення 55 років та за умови стажу роботи не менше 25 років, жінки – після досягнення 50 років та при стажі роботи не менше 20 років;
- працівники, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, на пільгових умовах отримують пенсію зі зменшенням віку на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам та за кожні 2 роки такої роботи жінкам;
- працівники льотного та льотно-випробувального складу при вислузі років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок.
Кому проіндексують виплати 1 липня
З 1 липня проіндексують пенсії на 19,7% для українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. До них належать науковці, чиновники тощо.
До слова, журналісти більше не виходять на пенсію за спеціальним законом, тож індексація проходить для них за загальними правилами.