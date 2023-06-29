Як трохи збільшити вій коефіцієнт

Індивідуальний коефіцієнт зарплати розраховується через зіставлення заробітної плати людини із середньою зарплатою по Україні в цьому місяці. У ПФУ пояснили, що місяці з невигідним заробітком можна не враховувати при обчислені.

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Тобто, місяці роботи під час карантину та воєнного стану, за які сплачено внески, буде враховано до страхового стажу, а невигідний заробіток для обчислення пенсії за цей час можна не враховувати. Можливість виключення місяців із "невигідною" заробітною платою передбачено саме для того, щоб мінімізувати негативний вплив карантину та воєнного стану на розмір пенсії,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Важливо, що виключити можна період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд, але не більш як 10% тривалості страхового стажу.

Понад 10% можуть виключатися періоди:

карантину;

воєнного стану;

строкової військової служби;

навчання;

догляду за особою з інвалідністю І групи або дитиною з інвалідністю, людиною, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Як розрахувати свою майбутню пенсію

Щоб підрахувати свої майбутні виплати, потрібно зайти на сайт ПФУ і скористатися спеціальним калькулятором. Далі потрібно дотримуватися наступних інструкцій:

в особистому кабінеті на верхній панелі оберіть опцію "Пенсійний калькулятор";

перевірте дані про себе;

оберіть алгоритм розрахунку пенсії;

вкажіть дату звернення;

натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".

Ваш результат буде збережено в особистому кабінеті, тому ви завжди зможете його переглянути.