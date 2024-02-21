Відомо, якими будуть розміри пенсій після індексації

Уряд оголосив про плани щодо індексації пенсій у 2024 році, яка відбудеться з 1 березня. Коефіцієнт індексації становитиме 1,079.

Як зростуть пенсії

Згідно з проєктом урядової постанови, мінімальне збільшення пенсійних виплат становитиме 100 гривень, а максимальне досягне 1 577 гривень.

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Від 1 березня 2024 року планується перерахунок пенсій з урахуванням коефіцієнта 1,079, який базується на середній зарплаті в Україні, з якої були сплачені страхові внески.

! Пенсії, призначені до 2021 року, будуть індексовані на 7,9%. Ті, хто отримав пенсії у період з 2021 по 2023 роки, побачать збільшення на 100 гривень.

З 1 березня індексація торкнеться пенсіонерів, які вносили страхові внески, військовослужбовців, осіб з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу, а також тих, хто отримує виплати через нещасні випадки на роботі та профзахворювання.

Також з 1 липня заплановано перерахунок для державних службовців, працівників місцевого самоврядування, депутатів і науковців.

У кого пенсії не зростуть

! Максимальне збільшення пенсій обмежене сумою в 1 577 гривень, що відповідає максимальному збільшенню у 2023 році (1 500 гривень) з урахуванням інфляції на рівні 5,1%.

Не всі пенсіонери відчують збільшення своїх виплат. Це стосується:

осіб з найвищими пенсіями;

тих, хто пішов на пенсію за останні три роки;

пенсіонерів, чия пенсія є меншою за мінімальну.

Пенсіонери, які отримують пенсію нижчу за мінімальну, зазвичай мають право на спеціальну надбавку, щоб їхня пенсія досягала мінімального рівня. Однак, з початком індексації 1 березня, ця надбавка буде скасована, і хоча пенсія таких людей і зросте завдяки індексації, на практиці вони не відчують суттєвого покращення.

! З 1 січня 2024 року мінімальний розмір пенсії було підвищено з 2 093 до 2 361 гривні.