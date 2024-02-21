Как вырастут пенсии
Согласно проекту правительственного постановления, минимальное увеличение пенсионных выплат составит 100 гривен, а максимальное достигнет 1 577 гривен.
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С 1 марта 2024 года планируется перерасчет пенсий с учетом коэффициента 1,079, который базируется на средней зарплате в Украине, с которой были уплачены страховые взносы.
С 1 марта индексация коснется пенсионеров, которые вносили страховые взносы, военнослужащих, лиц с инвалидностью из-за Чернобыльской катастрофы, а также тех, кто получает выплаты из-за несчастных случаев на работе и профзаболеваний.
Также с 1 июля запланирован перерасчет для государственных служащих, работников местного самоуправления, депутатов и ученых.
У кого пенсии не вырастут
Не все пенсионеры почувствуют увеличение своих выплат. Это касается:
- лиц с самыми высокими пенсиями;
- тех, кто ушел на пенсию за последние три года;
- пенсионеров, чья пенсия меньше минимальной.
Пенсионеры, которые получают пенсию ниже минимальной, обычно имеют право на специальную надбавку, чтобы их пенсия достигала минимального уровня. Однако, с началом индексации 1 марта, эта надбавка будет отменена, и хотя пенсия таких людей и возрастет благодаря индексации, на практике они не почувствуют существенного улучшения.