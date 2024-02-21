Як зростуть пенсії
Згідно з проєктом урядової постанови, мінімальне збільшення пенсійних виплат становитиме 100 гривень, а максимальне досягне 1 577 гривень.
Читайте також Пенсія прокурорів: як нараховують виплати по інвалідності
Від 1 березня 2024 року планується перерахунок пенсій з урахуванням коефіцієнта 1,079, який базується на середній зарплаті в Україні, з якої були сплачені страхові внески.
З 1 березня індексація торкнеться пенсіонерів, які вносили страхові внески, військовослужбовців, осіб з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу, а також тих, хто отримує виплати через нещасні випадки на роботі та профзахворювання.
Також з 1 липня заплановано перерахунок для державних службовців, працівників місцевого самоврядування, депутатів і науковців.
У кого пенсії не зростуть
Не всі пенсіонери відчують збільшення своїх виплат. Це стосується:
- осіб з найвищими пенсіями;
- тих, хто пішов на пенсію за останні три роки;
- пенсіонерів, чия пенсія є меншою за мінімальну.
Пенсіонери, які отримують пенсію нижчу за мінімальну, зазвичай мають право на спеціальну надбавку, щоб їхня пенсія досягала мінімального рівня. Однак, з початком індексації 1 березня, ця надбавка буде скасована, і хоча пенсія таких людей і зросте завдяки індексації, на практиці вони не відчують суттєвого покращення.