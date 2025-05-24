Чи буде індексація пенсій військовим пенсіонерам у 2025 році

З 1 березня в Україні відбулася щорічна індексація пенсій. Перерахували виплати і військовим пенсіонерам, як рядового, так і начальницького складу.

Кого торкнулася індексація пенсій у березні 2025 року

Перерахунок пенсій у березні здійснили для громадян, які вийшли на заслужений відпочинок до 31 грудня 2024 року включно, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Березнева індексація застосовувалася до:

пенсіонерів за віком;

військових пенсіонерів;

постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

пенсіонерів, що отримують виплати за особливі заслуги перед державою.

Зокрема, перерахунок пенсій провели військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, іншим особам та членам їх сімей, які мають право на пенсію згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Важливо! Індексація пенсій проводилася автоматично, тому військовим пенсіонерам не потрібно було додатково звертатися в Пенсійний фонд.

Чи буде ще індексація пенсій військовим пенсіонерам у 2025 році

Індексацію пенсій військовим пенсіонерам у березні провели із застосування коефіцієнта 1,115. В результаті перерахунку виплати зросли не менше ніж на 100 гривень та не більше ніж на 1500 гривень.

Торкнулася індексація колишніх військових, яким пенсію призначили до 31 грудня 2024 року за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби".

Після індексації у березні нових доплат для військових пенсіонерів у 2025 році наразі не планується. Пенсійний фонд зазначає, що цього року була запланована лише один перерахунок пенсій, який вже проведено.

Слід знати! Індексація у березні не проводилася для військових пенсіонерів, якщо їхні пенсії вже було перераховано раніше у зв’язку зі зміною грошового забезпечення.