Індексація вже була: чи піднімуть пенсії ще раз влітку

Після весняного перерахунку частина пенсіонерів очікує нового підвищення виплат уже влітку. Чи планує держава додаткову індексацію пенсій у 2026 році, читайте далі.

Чи піднімуть пенсії ще раз влітку?

Масового підвищення пенсій влітку 2026 року в Україні не передбачено. Основний етап індексації держава вже провела у березні, коли виплати перерахували на 12,1%. Саме тоді уряд фактично заклав головне пенсійне підвищення на весь рік, пояснює Пенсійний фонд.

Однак для багатьох пенсіонерів березнева індексація не компенсувала реального зростання витрат. Через інфляцію, подорожчання ліків та комунальних послуг тема можливих літніх доплат знову стала однією з найобговорюваніших серед літніх українців.

Чому держава не проводить ще одну індексацію?

Українська пенсійна система побудована таким чином, що масштабне осучаснення пенсій відбувається лише раз на рік. Формула індексації прив’язана до інфляції та зростання середньої зарплати за попередній рік.

Фактично березнева індексація вже "врахувала" фінансові можливості бюджету на 2026 рік. Проведення ще одного загального підвищення влітку означало б додаткове багатомільярдне навантаження на Пенсійний фонд.

Важливо! На тлі війни це стало особливо чутливим питанням. Значна частина бюджету спрямовується на оборону, тоді як дефіцит Пенсійного фонду й надалі покривається коштом державних дотацій.

Саме тому уряд дедалі обережніше підходить до масових перерахунків пенсій.

Чому люди все одно чекають літніх доплат?

Попри завершення офіційної індексації, частина пенсіонерів улітку все ж отримає збільшені виплати, йдеться на сайті ПФУ. Їх вдасться отримати завдяки:

віковим надбавкам після 70, 75 та 80 років;

перерахунку для працюючих пенсіонерів;

доплат за новий страховий стаж.

Через це у суспільстві часто виникає враження, що пенсії знову підвищують, хоча фактично це не нова індексація, а окремі механізми адресних доплат. Саме система великої кількості надбавок поступово стала характерною рисою української пенсійної моделі.

Чому пенсії дедалі більше залежать від доплат?

Експерти звертають увагу, що в Україні базова пенсія дедалі рідше є єдиним джерелом пенсійного доходу. Для багатьох людей значну частину виплат формують:

вікові доплати;

надбавки за стаж;

соціальні компенсації;

адресна допомога;

пільги для окремих категорій.

Фактично держава поступово переходить від моделі "однакової індексації для всіх" до системи точкової підтримки окремих груп пенсіонерів. Саме тому двоє людей із однаковою базовою пенсією можуть отримувати зовсім різні суми після всіх доплат.

Чому пенсії стають проблемою для держави?

Головна проблема полягає у тому, що пенсійна система дедалі сильніше залежить від демографії та ринку праці. Кількість пенсіонерів в Україні залишається високою, тоді як число людей, які офіційно сплачують внески, скорочується через війну, трудову міграцію та тінізацію економіки.

Через це держава змушена балансувати між потребою підвищувати пенсії та обмеженими можливостями бюджету.

