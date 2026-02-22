Весняне підвищення пенсій буде "з сюрпризом": кому проіндексують пенсії, а кому ні

У березні 2026 року заплановано черговий перерахунок пенсій, однак підвищення торкнеться не всіх отримувачів виплат. Для окремих категорій умови індексації відрізнятимуться, що може вплинути на кінцевий розмір пенсії.

Кому не проіндексують пенсію цьогоріч?

Пенсії перерахують восени не всім, адже під час березневої індексації 2026 року підвищення отримає лише частина пенсіонерів, пояснили у Пенсійному фонді України.

Це пов’язано з тим, що перерахунок застосовується до базового розміру пенсії, а не до всієї фактичної суми виплати разом із соціальними доплатами. У результаті для окремих отримувачів індексація буде відчутною, тоді як для інших вона може майже не вплинути на суму коштів, яку вони отримують щомісяця.

Довідково: Ключова особливість механізму індексації полягає в тому, що вона застосовується до "чистої" пенсії, розрахованої за формулою.

Відповідно, якщо значна частина виплати формується за рахунок державних доплат до мінімального рівня, підвищення базової пенсії може лише зменшити обсяг доплати, але не збільшити загальну суму на руках.

Саме тому частина пенсіонерів формально проходить індексацію, але фактично не відчуває істотного зростання доходу.

На скільки зросте пенсія після індексації 1 березня?

За попередніми параметрами соціальної політики, з 1 березня 2026 року пенсії планують проіндексувати приблизно на 12,1%. У бюджеті Пенсійного фонду на 2026 рік закладено понад 1,2 трильйона гривень на пенсійні виплати, що дозволяє проводити індексацію без прогнозованого дефіциту ресурсу.

Водночас структура пенсійних доходів залишається нерівномірною, тому значна частина пенсіонерів отримує виплати на рівні мінімальних соціальних стандартів, тому індексація для них має радше компенсаційний характер.

Хто отримає найбільше підвищення пенсії восени?

Найбільш відчутне підвищення зазвичай отримують пенсіонери з вищою розрахунковою пенсією, сформованою за рахунок повного страхового стажу та офіційної заробітної плати.

Важливо! Також відносно суттєвий ефект може бути для окремих категорій пенсій, розмір яких прив’язаний до середніх зарплат або спеціальних коефіцієнтів.

Однак для тих, хто вийшов на пенсію нещодавно, індексація часто є менш помітною, оскільки їхні виплати вже розраховані за більш актуальними економічними показниками.

Що ще слід знати про індексацію в Україні?