Кому не проиндексируют пенсию в этом году?

Пенсии пересчитают осенью не всем, ведь во время мартовской индексации 2026 года повышение получит лишь часть пенсионеров, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Это связано с тем, что перерасчет применяется к базовому размеру пенсии, а не ко всей фактической сумме выплаты вместе с социальными доплатами. В результате для отдельных получателей индексация будет ощутимой, тогда как для других она может почти не повлиять на сумму средств, которую они получают ежемесячно.

Справочно: Ключевая особенность механизма индексации заключается в том, что она применяется к "чистой" пенсии, рассчитанной по формуле.

Соответственно, если значительная часть выплаты формируется за счет государственных доплат до минимального уровня, повышение базовой пенсии может лишь уменьшить объем доплаты, но не увеличить общую сумму на руках.

Именно поэтому часть пенсионеров формально проходит индексацию, но фактически не ощущает существенного роста дохода.

На сколько вырастет пенсия после индексации 1 марта?

По предварительным параметрам социальной политики, с 1 марта 2026 года пенсии планируют проиндексировать примерно на 12,1%. У бюджете Пенсионного фонда на 2026 год заложено более 1,2 триллиона гривен на пенсионные выплаты, что позволяет проводить индексацию без прогнозируемого дефицита ресурса.

В то же время структура пенсионных доходов остается неравномерной, поэтому значительная часть пенсионеров получает выплаты на уровне минимальных социальных стандартов, поэтому индексация для них имеет скорее компенсационный характер.

Кто получит наибольшее повышение пенсии осенью?

Наиболее ощутимое повышение обычно получают пенсионеры с более высокой расчетной пенсией, сформированной за счет полного страхового стажа и официальной заработной платы.

Важно! Также относительно существенный эффект может быть для отдельных категорий пенсий, размер которых привязан к средним зарплатам или специальным коэффициентам.

Однако для тех, кто вышел на пенсию недавно, индексация часто является менее заметной, поскольку их выплаты уже рассчитаны по более актуальным экономическим показателям.

Что еще следует знать об индексации в Украине?