Какие годы могут увеличить размер пенсии?

Как объясняет эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин для издания "На пенсии", из-за того, что пенсия связана с заработной платой, важно чтобы в формуле расчета были именно те годы, когда доход был максимальным.

Сейчас ПФУ использует сведения о заработной плате с 1 июля 2000 года. Они уже содержатся в электронных реестрах, но в отдельных случаях важно учесть и более ранние периоды работы.

По словам эксперта, заработок за предыдущие годы (до 1 июля 2000 года), можно учесть по личному желанию будущего пенсионера.

Также если страховой стаж после 1 июля 2000 года составляет менее 5 лет.

Обратите внимание! Справки о зарплате до 2000 года принимается только при наличии подтверждения первичными бухгалтерскими документами (архивы).

Таким образом, Коробкин рассчитал, что если человек выходит на пенсию в 2026 году, то ПФУ автоматически учитывает заработную плату за период 2000 – 2026 годы. А те, кто в 1980 – 1990-х годах имел высокий официальный доход, может подать справки об этих доходах.

Это выгодно из-за того, что увеличивается средний коэффициент заработка, а соответственно, и размер пенсии.

Как проверить свой стаж?

Украина могут получить информацию о своем трудовом и страховом стаже онлайн с помощью "Дії". Речь идет о получении официальных справок ОК-5 и ОК-7, содержащих данные о страховом стаже и доходов, с которых уплачивались взносы в ПФУ.

Для того, чтобы заказать справку в "Дії" нужно авторизоваться, а дальше в разделе "Справки" выбрать ОК-5 и ОК-7 и нажать заказать.

Через портал "Дія" справку можно получить после авторизации через BankID, электронную подпись или Дія.Підпис. Далее нужно перейти в раздел "Пенсии, льготы и помощь", выбрать нужную справку, проверить личные данные и подтвердить формирование документа.

В то же время справку о страховом стаже можно получить и лично в отделении ПФУ, или онлайн, авторизовавшись на веб-портале Фонда с помощью КЭП, ID.GOV.UA или Дія.Підпису.

Какая пенсия будет после 40 лет стажа?