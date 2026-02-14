Что хотят изменить в пенсиях?

Речь идет о Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который упрощает получение пенсий.

Это актуально для тех, кто потерял документы. Причиной потери может быть что угодно – война, оккупация или ликвидация предприятий.

Основным источником подтверждения стажа хотят сделать сведения из государственных электронных реестров. Это будет означать, что Пенсионный фонд Украины автоматически будет проверять наличие необходимых данных в реестрах. И если они есть, то человеку не нужно будет ничего дополнительно предоставлять.

Если же информация в госреестрах таки отсутствует, то ее нужно будет подтвердить. Это делается на основании:

других документов;

показаний не менее двух свидетелей;

решения суда.

Обратите внимание! Более того, Пенсионный фонд будет обязан проинформировать человека об отсутствии необходимых данных и объяснить, как именно их восстановить.

Напомним, что основным документом, который подтверждает периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 года, до вступления в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", является трудовая книжка. Об этом отметили в Пенсионном фонде.

Если трудовая книжка утрачена или в нее не внесены записи о работе, или содержатся неправильные, неточные записи, то для подтверждения стажа принимаются:

данные из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

выписки или справки, составленные в частности на основе данных, имеющихся в информационных (автоматизированных) и/или информационно-коммуникационных системах предприятий, учреждений, организаций; лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;

удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы;

членские билеты профсоюзов (за то время, за которое есть отметки об уплате членских взносов).

Важно! Стаж работы в особо вредных или особо тяжелых условиях труда подтверждается только документами.

Что еще следует знать о трудовой книжке?