Коли українці отримають проіндексовані страхові виплати
- Пенсійний фонд України повідомив, що проіндексовані страхові виплати в Україні почнуть виплачувати з квітня 2025 року, з коефіцієнтом 1,115.
- Індексація стосується виплат для постраждалих на виробництві та осіб з правом на виплати у разі смерті потерпілого.
- Максимальна сума підвищення після індексації становить 1 500 гривень.
У Пенсійному фонді України повідомили, коли будуть виплачуватися страхові виплати, проіндексовані з 1 березня. Цьогоріч виплати були проіндексовані з коефіцієнтом 1,115.
Коли прийдуть проіндексовані виплати
Проіндексовані страхові виплати почнуть виплачувати з квітня 2025 року, передає 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету".
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Як зазначають у Пенсійному фонді України, з 1 березня на коефіцієнт 1,115 було перераховано щомісячні виплати для:
- постраждалих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
- осіб, які мають право на виплати у разі смерті потерпілого.
Індексацію здійснено відповідно до підпункту 8 пункту 2 постанови Кабміну №209 від 25 лютого 2025 року, яка передбачає підвищення соцзахисту для найвразливіших категорій населення.
У Пенсійному фонді зазначили, що виплата проіндексованих страхових сум розпочнеться з квітня 2025 року. Розмір підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально, залежно від вже призначеної суми.
Зауважте! Максимальна сума підвищення після індексації становить 1 500 гривень.