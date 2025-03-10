Коли українці отримають проіндексовані страхові виплати

У Пенсійному фонді України повідомили, коли будуть виплачуватися страхові виплати, проіндексовані з 1 березня. Цьогоріч виплати були проіндексовані з коефіцієнтом 1,115.

Коли прийдуть проіндексовані виплати

Проіндексовані страхові виплати почнуть виплачувати з квітня 2025 року, передає 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Читайте також Пенсії за інвалідністю в Україні зростуть, але не для всіх

Як зазначають у Пенсійному фонді України, з 1 березня на коефіцієнт 1,115 було перераховано щомісячні виплати для:

постраждалих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

осіб, які мають право на виплати у разі смерті потерпілого.

Індексацію здійснено відповідно до підпункту 8 пункту 2 постанови Кабміну №209 від 25 лютого 2025 року, яка передбачає підвищення соцзахисту для найвразливіших категорій населення.

У Пенсійному фонді зазначили, що виплата проіндексованих страхових сум розпочнеться з квітня 2025 року. Розмір підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально, залежно від вже призначеної суми.

Зауважте! Максимальна сума підвищення після індексації становить 1 500 гривень.