Пощастило не тільки пенсіонерам: які ще виплати проіндексують у березні
Джерело:ПФУ
Індексація виплат розпочалася планово з 1 березня 2024 року. Перерахувати при цьому повинні не тільки пенсію, але й страхову грошову допомогу.
Кому перерахують виплати
Відтак, березнева індексація виплат стосуватиметься також отримувачів страхових виплат. Тобто тих осіб, які набули каліцтво чи мають тяжку хворобу внаслідок професійної діяльності.
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У ПФУ повідомили, що коефіцієнт теперішньої індексації – 1,0796. Таким чином, мінімальна сума зростання виплат становитиме – 100 гривень. А максимальний розмір перерахування сягнув 1 500 гривень.Зверніть увагу! Страхові виплати у випадку смерті постраждалого внаслідок нещасного випадку на виробництві отримують ті громадяни, які мають право на ці кошти згідно із законодавством України.
Як проводиться перерахування
При перерахунку, до уваги береться встановлена мінімальна заробітна плата. З 1 січня 2024 року це 7 100 гривень.
️Перерахування проводиться в межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить чотири мінімальні заробітні плати: 7 100 гривень × 4 = 28 400 гривень,
– повідомляють у ПФУ.
Під час перерахування до уваги беруть такі фактори:
- зростання цін на споживчі товари;
- сума середньої зарплати в Україні.
В кого зростуть пенсії у квітні
У квітні на підвищення виплат варто очікувати 65-річним пенсіонерам, які мають повний страховий стаж – 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Їх виплати не можуть бути меншими за 40% від мінімальної зарплати.Нагадаємо! Цю пенсію вже підвищували у січні до 2 840 гривень, проте з квітня вона становитиме 3 200 гривень. Так станеться, тому що саме цього місяця мінімальна зарплата виросте до 8 000 тисяч гривень.
Додатково з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які працюють з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.