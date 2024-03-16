Пощастило не тільки пенсіонерам: які ще виплати проіндексують у березні

Індексація виплат розпочалася планово з 1 березня 2024 року. Перерахувати при цьому повинні не тільки пенсію, але й страхову грошову допомогу.

Кому перерахують виплати

Відтак, березнева індексація виплат стосуватиметься також отримувачів страхових виплат. Тобто тих осіб, які набули каліцтво чи мають тяжку хворобу внаслідок професійної діяльності.

Читайте також: Як "докупити" страховий стаж, щоб мати вищу пенсію

У ПФУ повідомили, що коефіцієнт теперішньої індексації – 1,0796. Таким чином, мінімальна сума зростання виплат становитиме – 100 гривень. А максимальний розмір перерахування сягнув 1 500 гривень.

Як проводиться перерахування

Страхові виплати у випадку смерті постраждалого внаслідок нещасного випадку на виробництві отримують ті громадяни, які мають право на ці кошти згідно із законодавством України.

При перерахунку, до уваги береться встановлена мінімальна заробітна плата. З 1 січня 2024 року це 7 100 гривень.

️Перерахування проводиться в межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить чотири мінімальні заробітні плати: 7 100 гривень × 4 = 28 400 гривень,

– повідомляють у ПФУ.

Під час перерахування до уваги беруть такі фактори:

зростання цін на споживчі товари;

сума середньої зарплати в Україні.

В кого зростуть пенсії у квітні

У квітні на підвищення виплат варто очікувати 65-річним пенсіонерам, які мають повний страховий стаж – 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Їх виплати не можуть бути меншими за 40% від мінімальної зарплати.

Цю пенсію вже підвищували у січні до 2 840 гривень, проте з квітня вона становитиме 3 200 гривень. Так станеться, тому що саме цього місяця мінімальна зарплата виросте до 8 000 тисяч гривень.

Додатково з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які працюють з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.