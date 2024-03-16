Кому перерахують виплати
Відтак, березнева індексація виплат стосуватиметься також отримувачів страхових виплат. Тобто тих осіб, які набули каліцтво чи мають тяжку хворобу внаслідок професійної діяльності.
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У ПФУ повідомили, що коефіцієнт теперішньої індексації – 1,0796. Таким чином, мінімальна сума зростання виплат становитиме – 100 гривень. А максимальний розмір перерахування сягнув 1 500 гривень.
Як проводиться перерахування
При перерахунку, до уваги береться встановлена мінімальна заробітна плата. З 1 січня 2024 року це 7 100 гривень.
️Перерахування проводиться в межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить чотири мінімальні заробітні плати: 7 100 гривень × 4 = 28 400 гривень,
– повідомляють у ПФУ.
Під час перерахування до уваги беруть такі фактори:
- зростання цін на споживчі товари;
- сума середньої зарплати в Україні.
В кого зростуть пенсії у квітні
У квітні на підвищення виплат варто очікувати 65-річним пенсіонерам, які мають повний страховий стаж – 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Їх виплати не можуть бути меншими за 40% від мінімальної зарплати.
Додатково з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч пенсіонерів, які працюють з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.