Кому пересчитают выплаты

Поэтому, мартовская индексация выплат будет касаться также получателей страховых выплат. То есть тех лиц, которые получили увечье или имеют тяжелую болезнь в результате профессиональной деятельности.

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В ПФУ сообщили, что коэффициент нынешней индексации – 1,0796. Таким образом, минимальная сумма роста выплат составит – 100 гривен. А максимальный размер перечисления достиг 1 500 гривен.

Обратите внимание! Страховые выплаты в случае смерти пострадавшего в результате несчастного случая на производстве получают те граждане, которые имеют право на эти средства согласно законодательству Украины.

Как проводится перечисление

При перерасчете, во внимание берется установленная минимальная заработная плата. С 1 января 2024 года это 7 100 гривен.

️Перечисление производится в пределах максимального размера ежемесячной страховой выплаты, что составляет четыре минимальные заработные платы: 7 100 гривен × 4 = 28 400 гривен,

– сообщают в ПФУ.

Во время перечисления во внимание принимают следующие факторы:

рост цен на потребительские товары;

сумма средней зарплаты в Украине.