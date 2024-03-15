Докупити стаж

На порталі Пенсійного фонду тепер доступний простий інструмент, який дозволяє оформити страхові внески всього за кілька кроків. Про це раніше розповідала заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська.

Читайте також Хто може отримати пенсію за втратою годувальника

Необхідну кількість стажу можна докупити за раз, сплативши всю суму єдиного внеску за певний період, або ж укласти договір не менше ніж на рік і сплачувати внески поступово.

Що таке страховий стаж



Страховий стаж — це період роботи, під час якого працівник або його роботодавець сплачували страхові внески. Мінімальний розмір такого внеску становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Як це зробити

Процес реєстрації полягає в укладанні договору з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису через сервіси Дія.Підпис або систему GOV.ID. Кожен користувач може визначити суму та періодичність внесків в Пенсійний фонд.

Наприклад! Якщо ви сплатили 2000 гривень за певний місяць за договором, то заробітна плата, що буде врахована при обчисленні вашої пенсії, збільшиться на понад 9000 гривень.

Тобто кожні 100 гривень внеску збільшують заробітну плату, яку беруть до уваги під час призначення пенсії, майже на 455 гривень.

Хто може скористатися такою можливістю

Хто може скористатися цим механізмом: