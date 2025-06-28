Чи буде індексація зарплат у липні
- У липні 2025 року в Україні очікується індексація зарплат на 4,4% через накопичувальний індекс інфляції 104,4%.
- Максимальний розмір індексації складе 133 гривні, а для тих, хто використовував грудень 2024 року як базовий місяць, індексація складе 3,5% з максимальною сумою 105,9 гривні.
В Україні у липні 2025 року очікується індексація заробітних плат працівників. Чи дійсно вона відбудеться та на скільки можуть зрости доходи українців, читайте далі.
Чи буде проводитись індексація зарплат у липні
В Україні індексація зарплат це одна з соціальних гарантій держави. Відповідно до законодавства, роботодавці зобов’язані проводити осучаснення доходів працівників, а за невиконання цих вимог передбачені штрафи, повідомляє 24 Канал.
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За даними Держслужби статистики, індекс інфляції за травень становив 101,3%. Відповідно, накопичувальний індекс за кілька місяців склав 104,4%.
Це означає, що у липні 2025 року очікується підвищення зарплат на 4,4%:
- максимальний розмір індексації може становити 133 гривні;
- водночас працівники, які використовували грудень 2024 року як базовий місяць, отримають індексацію з коефіцієнтом 3,5% та максимальною сумою 105,9 гривні.
Коли відбувається індексація заробітної плати
Індексація відбувається, якщо індекс споживчих цін, порахований накопичувальним способом, перевищує поріг у 103%. Це регламентує постанова Кабміну №1078 "Про порядок проведення індексації грошових доходів населення".