Компанія Indian Oil Corp (IOC) – найбільший нафтопереробник Індії – придбала 7 мільйонів барелів нафти з поставкою у вересні. Нафта була куплена зі США, Канади та Близького Сходу через тендер.

Що відомо про придбання Індією нафти?

Це велике спотове придбання сировини від IOC відбулося після відкриття арбітражного вікна для постачання американської нафти в Азію, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Також це сталось на тлі призупинення закупівель російської нафти індійськими державними нафтопереробниками через зменшення знижок. Зокрема президент США Дональд Трамп попередив країни, щоб вони не купували нафту в Москви, яка перебуває під санкціями через повномасштабне вторгнення в Україну.

Згідно з даними джерел, IOC придбала:

4,5 мільйона барелів американської нафти;

500 тисяч барелів канадської Western Canadian Select (WCS);

2 мільйони барелів нафти Das.

Важливо! Джерела, що спілкувалися з Reuters, зазначили, що ці закупівлі частково покликані замінити російську нафту.

Індія – третій за обсягами імпортер нафти у світі, водночас є найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морем. Як повідомлялося раніше, індійські державні нафтопереробники – IOC, Hindustan Petroleum Corp (HPCL), Bharat Petroleum Corp (BPCL) та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL) – минулого тижня не подавали запити на закупівлю російської нафти.

У межах тендеру IOC, який завершився в п’ятницю, компанії P66 та Equinor (EQNR.OL) постачатимуть по 1 мільйону барелів американської нафти сорту West Texas Intermediate Midland (WTI Midland), а Mercuria — 2 мільйони барелів того ж сорту.

Vitol постачатиме 1 мільйон барелів WTI Midland та WCS. Trafigura поставить 2 мільйони барелів нафти Das.

Ціни за цими угодами наразі не оприлюднені,

– уточнили у Reuters.

Зверніть увагу! Закупівлі також збігаються з введенням додаткових санкцій Європейського Союзу проти російської енергетичної торгівлі.