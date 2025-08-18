Індії поставили жорсткий ультиматум: торгівля зі США чи Росією
- Індія повинна обрати між торгівлею з Росією та США, інакше втратить доступ до американського ринку, через нові 25%-ві мита США.
- Індія стала найбільшим покупцем російської нафти з 2022 року, використовуючи знижки на російську нафту, що підриває зусилля ізоляції Росії.
Індія має обрати сторону, інакше ринок США буде для неї закритим. Такий ультиматум поставив радник Білого дому.
Який ультиматум поставили Індії?
Індія має обрати між торгівлею з Росією та США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро заявив, що перед Індією стоїть вибір: або вона припиняє купувати російську нафту, або втрачає доступ до ринку США.
За його словами, Індія виступає світовим посередником для російської нафти, постачаючи Москві гроші. Це підриває зусилля світу з ізоляції воєнної економіки Путіна.
Насправді рушійною силою цієї торгівлі є жадоба надприбутків індійського нафтового лобі. Нафтові компанії перетворили країну на гігантський центр перероблювання дешевої російської нафти,
– написав Наварро.
Саме тому, за словами радника Трампа, США вирішили запровадити нові 25%-ві мита проти Індії на додачу до 25%-х "взаємних" мит. Це змусить країну обрати між Росією та США.
Чому Індія зацікавлена у нафті з Росії?
Державні нафтопереробні компанії Індії відновили запити до трейдерів щодо закупівлі російської нафти. Спотові знижки на поставку російської Urals до Індії в жовтні розширилися приблизно до 2,70 доларів за барель із 1–1,50 долара за барель наприкінці липня.
Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти з 2022 року після того, як західні країни відмовилися від російської нафти та запровадили санкції проти Москви за її вторгнення в Україну,
– нагадали у Reuters.
Президент США Дональд Трамп минулого місяця пригрозив санкціями покупцям російського експорту, якщо Росія не погодиться на мирну угоду з Україною.