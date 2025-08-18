Індія має обрати сторону, інакше ринок США буде для неї закритим. Такий ультиматум поставив радник Білого дому.

Який ультиматум поставили Індії?

Індія має обрати між торгівлею з Росією та США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро заявив, що перед Індією стоїть вибір: або вона припиняє купувати російську нафту, або втрачає доступ до ринку США.

За його словами, Індія виступає світовим посередником для російської нафти, постачаючи Москві гроші. Це підриває зусилля світу з ізоляції воєнної економіки Путіна.

Насправді рушійною силою цієї торгівлі є жадоба надприбутків індійського нафтового лобі. Нафтові компанії перетворили країну на гігантський центр перероблювання дешевої російської нафти,

– написав Наварро.

Саме тому, за словами радника Трампа, США вирішили запровадити нові 25%-ві мита проти Індії на додачу до 25%-х "взаємних" мит. Це змусить країну обрати між Росією та США.

Чому Індія зацікавлена у нафті з Росії?

Державні нафтопереробні компанії Індії відновили запити до трейдерів щодо закупівлі російської нафти. Спотові знижки на поставку російської Urals до Індії в жовтні розширилися приблизно до 2,70 доларів за барель із 1–1,50 долара за барель наприкінці липня.

Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти з 2022 року після того, як західні країни відмовилися від російської нафти та запровадили санкції проти Москви за її вторгнення в Україну,

– нагадали у Reuters.

Президент США Дональд Трамп минулого місяця пригрозив санкціями покупцям російського експорту, якщо Росія не погодиться на мирну угоду з Україною.