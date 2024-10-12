Індія стала другим найбільшим постачальником технологій для Росії: Захід застерігає, – Bloomberg

Індія наростила постачання обмежених критично важливих технологій, заборонених західними санкціями на територію Росії. Наразі країна посідає другу сходинку за величиною експорту.

Об'єми індійського експорту стали для Кремля другими за величиною після китайського. Про це пише агентство Bloomberg.

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Індія стала другим за величиною постачальником заборонених технологій

Офіційні американські та європейські чиновники на умовах анонімності розповіли Bloomberg, що індійський експорт таких товарів, як-от мікрочипи, схеми та верстати, перевищив 60 мільйонів доларів у квітні та травні 2024 року.

Це приблизно вдвічі більше, ніж у попередні місяці цього року. Ба більше, цей показник підскочив до 95 мільйонів доларів вже у липні. Наразі за обсягами постачання зазначених товарів до Росії Індію перевершує тільки Китай.

Таким чином, за останніми даними, майже п’ята частина важливих технологій, що надходять у російський військово-промисловий комплекс, потрапляє туди через Індію. На цьому тлі відзначається складність спроб придушити підсанкційний експорт.

Як пише видання, союзники України, які намагаються обмежити імпорт товарів подвійного призначення в Росію через санкції, розчаровані, оскільки не знаходять відповіді від своїх індійських колег щодо цієї проблеми.

Західні чиновники прагнуть розвивати партнерські відносили з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та його урядом, однак той водночас розширює зв'язки з російським диктатором Владіміром Путіним.

Тож союзники нашої держави розглядають варіант введення санкцій проти Індії. За останні місяці чиновники ЄС і США кілька разів приїжджали в країну, намагаючись змусити владу вжити жорстких заходів для припинення постачання в Росію.

До слова, імпорт російської нафти до Індії скоротився на 18,3% у липні та серпні цього року, досягнувши приблизно 1,7 бареля на добу. Однак попри скорочення, Росія залишається найбільшим постачальником нафти до Індії.