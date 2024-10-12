Об'єми індійського експорту стали для Кремля другими за величиною після китайського. Про це пише агентство Bloomberg.

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Індія стала другим за величиною постачальником заборонених технологій

Офіційні американські та європейські чиновники на умовах анонімності розповіли Bloomberg, що індійський експорт таких товарів, як-от мікрочипи, схеми та верстати, перевищив 60 мільйонів доларів у квітні та травні 2024 року.

Це приблизно вдвічі більше, ніж у попередні місяці цього року. Ба більше, цей показник підскочив до 95 мільйонів доларів вже у липні. Наразі за обсягами постачання зазначених товарів до Росії Індію перевершує тільки Китай.

Таким чином, за останніми даними, майже п’ята частина важливих технологій, що надходять у російський військово-промисловий комплекс, потрапляє туди через Індію. На цьому тлі відзначається складність спроб придушити підсанкційний експорт.

Як пише видання, союзники України, які намагаються обмежити імпорт товарів подвійного призначення в Росію через санкції, розчаровані, оскільки не знаходять відповіді від своїх індійських колег щодо цієї проблеми.

Західні чиновники прагнуть розвивати партнерські відносили з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та його урядом, однак той водночас розширює зв'язки з російським диктатором Владіміром Путіним.

Тож союзники нашої держави розглядають варіант введення санкцій проти Індії. За останні місяці чиновники ЄС і США кілька разів приїжджали в країну, намагаючись змусити владу вжити жорстких заходів для припинення постачання в Росію.

До слова, імпорт російської нафти до Індії скоротився на 18,3% у липні та серпні цього року, досягнувши приблизно 1,7 бареля на добу. Однак попри скорочення, Росія залишається найбільшим постачальником нафти до Індії.