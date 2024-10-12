Объемы индийского экспорта стали для Кремля вторыми по величине после китайского. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Смотрите также Массовая остановка НПЗ в Европе: какая страна резко увеличила экспорт нефтепродуктов

Индия стала вторым по величине поставщиком запрещенных технологий

Официальные американские и европейские чиновники на условиях анонимности рассказали Bloomberg, что индийский экспорт таких товаров, как микрочипы, схемы и станки, превысил 60 миллионов долларов в апреле и мае 2024 года.

Это примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы этого года. Более того, этот показатель подскочил до 95 миллионов долларов уже в июле. Сейчас по объемам поставок указанных товаров в Россию Индию превосходит только Китай.

Таким образом, по последним данным, почти пятая часть важных технологий, поступающих в российский военно-промышленный комплекс, попадает туда через Индию. На этом фоне отмечается сложность попыток подавить подсанкционный экспорт.

Как пишет издание, союзники Украины, которые пытаются ограничить импорт товаров двойного назначения в Россию из-за санкций, разочарованы, поскольку не находят ответа от своих индийских коллег по этой проблеме.

Западные чиновники стремятся развивать партнерские отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и его правительством, однако тот одновременно расширяет связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Поэтому союзники нашего государства рассматривают вариант введения санкций против Индии. За последние месяцы чиновники ЕС и США несколько раз приезжали в страну, пытаясь заставить власти принять жесткие меры для прекращения поставок в Россию.

К слову, импорт российской нефти в Индию сократился на 18 сократился на 18,3% в июле и августе этого года, достигнув примерно 1,7 барреля в сутки. Однако несмотря на сокращение, Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию.