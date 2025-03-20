Індія не уникне послаблень: Трамп назвав дату, коли Вашингтон оголосить мита щодо Нью-Делі

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 2 квітня Індія зазнає дзеркальних тарифів. Це відбудеться навіть попри те, що чиновники в Нью-Делі поспішають задобрити Вашингтон.

Трамп введе мита щодо Індії

Так Індія намагається знижуючи торгівельні бар'єри, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Індія є "однією з країн із найвищими тарифами у світі". Я вважаю, що вони, ймовірно, суттєво знизять ці тарифи, але з 2 квітня ми будемо стягувати з них такі ж тарифи, які вони застосовують до нас,

– сказав Трамп у середу в інтерв’ю консервативному медіа-ресурсу Breitbart News.

Дональд Трамп вже неодноразово наголошував, що Південна Азія не отримає "поблажок" з 2 квітня. Проте індійські чиновники висловлюють більше оптимізму.

Наприклад, міністр торгівлі Індії Піюш Ґоял відвідав США на початку цього місяця. Він заявив, що мав "перспективну дискусію" з представниками адміністрації президента США щодо торгівельної угоди, яку обидві сторони сподіваються укласти восени.

У матеріалі йдеться про те, що останніми тижнями Індія знизила мита на імпорт бурбону та елітних мотоциклів, а також погодилась купувати більше енергоносіїв і зброї зі США. Ба більше, за даними Bloomberg News, чиновники в Нью-Делі також обговорюють зниження мит на низку інших товарів, серед яких:

автомобілі;

деякі сільськогосподарські продукти;

хімікати.

Країна також сподівається на дружні відносини, які прем’єр-міністр Нарендра Моді та Трамп розвивали протягом останніх років. Зокрема індійський прем’єр був одним із перших іноземних лідерів, які відвідали Трампа після його повернення до Білого дому. До того ж Моді нещодавно висловив йому щедрі похвали в одному з інтерв’ю.

Зверніть увагу! У розмові з Breitbart News Трамп сказав, що має "дуже хороші відносини" з Індією, але його "проблемою" залишається тарифна політика цієї країни.