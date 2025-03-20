Трамп введет пошлины в отношении Индии

Так Индия пытается снижая торговые барьеры, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Индия является "одной из стран с самыми высокими тарифами в мире". Я считаю, что они, вероятно, существенно снизят эти тарифы, но со 2 апреля мы будем взимать с них такие же тарифы, которые они применяют к нам,

– сказал Трамп в среду в интервью консервативному медиа-ресурсу Breitbart News.

Дональд Трамп уже неоднократно подчеркивал, что Южная Азия не получит "поблажек" со 2 апреля. Однако индийские чиновники выражают больше оптимизма.

Например, министр торговли Индии Пиюш Гоял посетил США в начале этого месяца. Он заявил, что имел "перспективную дискуссию" с представителями администрации президента США по торговой сделки, которую обе стороны надеются заключить осенью.

В материале говорится о том, что в последние недели Индия снизила пошлины на импорт бурбона и элитных мотоциклов, а также согласилась покупать больше энергоносителей и оружия из США. Более того, по данным Bloomberg News, чиновники в Нью-Дели также обсуждают снижение пошлин на ряд других товаров, среди которых:

автомобили;

некоторые сельскохозяйственные продукты;

химикаты.

Страна также надеется на дружеские отношения, которые премьер-министр Нарендра Моди и Трамп развивали в течение последних лет. В частности индийский премьер был одним из первых иностранных лидеров, которые посетили Трампа после его возвращения в Белый дом. К тому же Моди недавно выразил ему щедрые похвалы в одном из интервью.

Обратите внимание! В разговоре с Breitbart News Трамп сказал, что имеет "очень хорошие отношения" с Индией, но его "проблемой" остается тарифная политика этой страны.