Трамп введе мита щодо Індії
Так Індія намагається знижуючи торгівельні бар'єри, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.
Читайте також Інвестори масово виводять кошти з країни, яка конкурує з Китаєм
Індія є "однією з країн із найвищими тарифами у світі". Я вважаю, що вони, ймовірно, суттєво знизять ці тарифи, але з 2 квітня ми будемо стягувати з них такі ж тарифи, які вони застосовують до нас,
– сказав Трамп у середу в інтерв’ю консервативному медіа-ресурсу Breitbart News.
Дональд Трамп вже неодноразово наголошував, що Південна Азія не отримає "поблажок" з 2 квітня. Проте індійські чиновники висловлюють більше оптимізму.
Наприклад, міністр торгівлі Індії Піюш Ґоял відвідав США на початку цього місяця. Він заявив, що мав "перспективну дискусію" з представниками адміністрації президента США щодо торгівельної угоди, яку обидві сторони сподіваються укласти восени.
У матеріалі йдеться про те, що останніми тижнями Індія знизила мита на імпорт бурбону та елітних мотоциклів, а також погодилась купувати більше енергоносіїв і зброї зі США. Ба більше, за даними Bloomberg News, чиновники в Нью-Делі також обговорюють зниження мит на низку інших товарів, серед яких:
- автомобілі;
- деякі сільськогосподарські продукти;
- хімікати.
Країна також сподівається на дружні відносини, які прем’єр-міністр Нарендра Моді та Трамп розвивали протягом останніх років. Зокрема індійський прем’єр був одним із перших іноземних лідерів, які відвідали Трампа після його повернення до Білого дому. До того ж Моді нещодавно висловив йому щедрі похвали в одному з інтерв’ю.
Зверніть увагу! У розмові з Breitbart News Трамп сказав, що має "дуже хороші відносини" з Індією, але його "проблемою" залишається тарифна політика цієї країни.