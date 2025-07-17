Велика перемога Кремля: ціни ростуть не так швидко, як учора

Зростання цін у Росії сповільнилося у червні в порівнянні з попереднім місяцем. Втім аналітики не поспішають стверджувати, що інфляцію вдалося перемогти.

Як ростуть ціни в Росії?

Попри зниження цін у червні, річна інфляція в Росії досі тримається на рівні 9%. Це більш ніж у два рази перевищує ціль у 4%, встановлену центробанком Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Втім у Банку Росії заявляють, що нинішнє зростання цін буцімто відповідає цільовому орієнтиру.

Глава Центробанку Ельвіра Набіулліна заявила, що політичні рішення ухвалюють з огляду на поточні ціни.

Однак при цьому вона зазначила, що річна інфляція все ж залишається головною ціллю.

Варто знати! Як зазначає видання, сповільнення інфляції в Росії може бути першим знаком того, що політика центробанку принесла результати. Минулого місяця Банк Росії вперше з жовтня знизив ключову ставку з 21 до 20%.

Які очікування щодо цін в Росії?

Однак аналітики центробанку відзначають 2 фактори, які ускладнюють ситуацію.

Вони вважають, що сповільнення цін могло бути викликане нещодавнім зміцненням рубля, проте цей ефект тимчасовий.

Разом з тим, хоча стабілізувалися ціни на товари, чутливі до курсу валют, проте вартість послуг стрімко зростає.

Окрім того, продуктивність праці росте повільніше, ніж збільшуються заробітні плати.

Слід знати! Після зниження ключової ставки Набіулліна дала зрозуміти, що подальша політика залежатиме від динаміки цін. Якщо вони знову зростатимуть, зниження ставки можуть призупинити чи знову її підняти.