Как растут цены в России?

Несмотря на снижение цен в июне, годовая инфляция в России до сих пор держится на уровне 9%. Это более чем в два раза превышает цель в 4%, установленную центробанком России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Впрочем в Банке России заявляют, что нынешний рост цен якобы соответствует целевому ориентиру.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что политические решения принимают, учитывая текущие цены.

Однако при этом она отметила, что годовая инфляция все же остается главной целью.

Стоит знать! Как отмечает издание, замедление инфляции в России может быть первым знаком того, что политика центробанка принесла результаты. В прошлом месяце Банк России впервые с октября снизил ключевую ставку с 21 до 20%.

Каковы ожидания относительно цен в России?

Однако аналитики центробанка отмечают 2 фактора, которые усложняют ситуацию.

Они считают, что замедление цен могло быть вызвано недавним укреплением рубля, однако этот эффект временный.

Вместе с тем, хотя стабилизировались цены на товары, чувствительные к курсу валют, однако стоимость услуг стремительно растет.

Кроме того, производительность труда растет медленнее, чем увеличиваются заработные платы.

Следует знать! После снижения ключевой ставки Набиуллина дала понять, что дальнейшая политика будет зависеть от динамики цен. Если они снова будут расти, снижение ставки могут приостановить или снова ее поднять.