Інфляція російського рубля може перевищити 10%, – Довгополий

Росія не може залучити достатньо західної валюти у свій обіг через санкції. Як наслідок, валюта країни агресорки почала помітно знецінюватися.

Про це 24 Каналу розповів український підприємець, засновник компанії Unicorn Nest Денис Довгополий. На його думку, існує ймовірність, цієї осені економіка Росії опиниться в складному становищі.

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Чому падає рубль

У російського рубля – новий антирекорд: 6 липня курс Євро перевищив 102 рублі, а долару – 90 рублів. Це найвищі показники з березня 2022 року.

"Дуже важко спрогнозувати, яким буде курс рубля у найближчі тижні. Це залежите, зокрема, від балансу експорту та імпорту. На щастя, зараз ситуація на нашу користь, і у Росії бракує валюти через обмеження у торгівлі доларами чи євро. Тому вона намагається оперувати єнами, дирхамами та рупіями", – пояснив Довгополий.

Друге, від чого залежить курс рубля, це політика російського центробанку. Росії не вистачає грошей, щоб звести доходи та витрати бюджету. Єдиний спосіб це зробити полягає в тому, щоб зробити курс 110 – 125 рублів.

"Але в такому разі в Росії швидко збільшуватиметься інфляція. Тому є підстави сподіватися, що восени у них зростуть ціни на продовольчих товарів", – спрогнозував підприємець.

Зазвичай влітку ціни на продовольчі товари падають, але з настанням осені знову зростають. Інфляція може зробити це зростання сильнішим.

Довгополий сподівається, що інфляція рубля буде зростати й надалі, і вже восени перевищить 10%. Тоді економіка Росії опиниться в складному становищі.

Але водночас це не означає, що в Росії закінчаться гроші на війну, тому що витрати на неї йдуть із внутрішніх ресурсів. Єдине, що Україна може робити зараз – це боротися за перекриття імпорту критичної для Росії мікроелектроніки.

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