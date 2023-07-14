Від чого залежатиме курс долара

Директор департаменту ринкових досліджень рейтингового агентства IBI-Rating Віктор Шулик розповів, що при прогнозуванні майбутнього курсу варто враховувати дуже багато чинників, які на нього впливають.

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За поточних військово-політичних умов доцільно розглядати два варіанти розвитку подій на валютному ринку – базовий (оптимістичний), коли ситуація на фронті та в економіці суттєво не змінюється, а валютний курс встановлюється "в ручному режимі", та песимістичний для гривні, коли валюту навмисно девальвують/відпускають у вільне плавання, відбуваються події, які різко погіршують очікування інвесторів та бізнесу на перспективу,

– пояснив він.

Він наголосив, що у липні позитивний сценарій є базовим. На це є декілька причин:

низький тиск ринкових чинників на валютний курс через заміщення імпортного продовольства вітчизняними товарами;

тиск за фінансовим рахунком не буде відчутним через незначний обсяг планових платежів цього місяця, збереження адміністративних обмежень на валютному ринку;

поступове зниження попиту на імпортовані паливно-мастильні матеріали;

підвищення уваги громадськості до "скоординованих дій" окремих учасників валютного ринку.

Маючи достатні ЗВР, за таких умов Нацбанк буде купірувати коливання курсу гривні щонайменше доти, доки ситуація "на інших ділянках" є контрольованою. Стреси мають бути дозованими,

– додав він.

Що буде з курсом долара у липні

У Центрі біржових технологій погодилися з думкою Віктора Шулика та додали, що стабільним буде не лише долар, а і євро.

В липні курс долара США та євро в Україні буде стабільним. Середній курс продажу долара США збережеться в діапазоні 36,5 – 37 гривень, а євро – в межах 39 – 40,5 гривень. На оптимістичну динаміку очікуємо з кількох причин. Насамперед НБУ активно дбає про валютну арену від самого початку війни, вживаючи заходів для послаблення можливих коливань вартості долара та євро. Це створює сприятливі умови для передбачуваності валютного курсу,

– розповів аналітик ЦБТ Максим Орищак.

Потоки зовнішнього кредитування залишаються стабільними, а це своєю чергою підтримує рівень золотовалютних резервів країни та запобігає загрозам девальвації гривні.

Це пов'язано з довгостроковою довірою міжнародних кредиторів до економічного потенціалу України. Попри військові дії та руйнування, економічна активність в Україні зберігається. Бізнеси функціонують та вкладають кошти у свій розвиток, що сприяє підтримці відносної стабільності валютного ринку,

– додав Орищак.

Тож курс долара та євро у липні обіцяє бути стабільним, без змін вартості понад 2%.

Який курс долара 14 липня

Протягом доби курс долара суттєво не змінився. Наприклад продаж в обмінниках зріс на 7 копійок, а купівля на чорному ринку та у банках знизилася на 3 – 5 копійок.