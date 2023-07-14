Про це 24 Каналу розповів український підприємець, засновник компанії Unicorn Nest Денис Довгополий. На його думку, існує ймовірність, цієї осені економіка Росії опиниться в складному становищі.
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Чому падає рубль
У російського рубля – новий антирекорд: 6 липня курс Євро перевищив 102 рублі, а долару – 90 рублів. Це найвищі показники з березня 2022 року.
"Дуже важко спрогнозувати, яким буде курс рубля у найближчі тижні. Це залежите, зокрема, від балансу експорту та імпорту. На щастя, зараз ситуація на нашу користь, і у Росії бракує валюти через обмеження у торгівлі доларами чи євро. Тому вона намагається оперувати єнами, дирхамами та рупіями", – пояснив Довгополий.
Друге, від чого залежить курс рубля, це політика російського центробанку. Росії не вистачає грошей, щоб звести доходи та витрати бюджету. Єдиний спосіб це зробити полягає в тому, щоб зробити курс 110 – 125 рублів.
"Але в такому разі в Росії швидко збільшуватиметься інфляція. Тому є підстави сподіватися, що восени у них зростуть ціни на продовольчих товарів", – спрогнозував підприємець.
Довгополий сподівається, що інфляція рубля буде зростати й надалі, і вже восени перевищить 10%. Тоді економіка Росії опиниться в складному становищі.
Але водночас це не означає, що в Росії закінчаться гроші на війну, тому що витрати на неї йдуть із внутрішніх ресурсів. Єдине, що Україна може робити зараз – це боротися за перекриття імпорту критичної для Росії мікроелектроніки.
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Що натомість з українською економікою
- Фінансові експерти очікують, що курс гривні буде стабільним протягом липня. Через грамотну політику Національного банку та значні надходження західної допомоги гривні не загрожує девальвація.
- Партнери України готові вкладати кошти у відбудову нашої держави: наприкінці червня було погоджено, що Західні країни виділять на це 50 мільярдів євро.
- Найбільшим викликом для української економіки у майбутньому може стати демографічна криза, пов'язана з виїздом значної частини українців за кордон.