Про це 24 Каналу розповів український підприємець, засновник компанії Unicorn Nest Денис Довгополий. На його думку, існує ймовірність, цієї осені економіка Росії опиниться в складному становищі.

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Чому падає рубль

У російського рубля – новий антирекорд: 6 липня курс Євро перевищив 102 рублі, а долару – 90 рублів. Це найвищі показники з березня 2022 року.

"Дуже важко спрогнозувати, яким буде курс рубля у найближчі тижні. Це залежите, зокрема, від балансу експорту та імпорту. На щастя, зараз ситуація на нашу користь, і у Росії бракує валюти через обмеження у торгівлі доларами чи євро. Тому вона намагається оперувати єнами, дирхамами та рупіями", – пояснив Довгополий.

Друге, від чого залежить курс рубля, це політика російського центробанку. Росії не вистачає грошей, щоб звести доходи та витрати бюджету. Єдиний спосіб це зробити полягає в тому, щоб зробити курс 110 – 125 рублів.

"Але в такому разі в Росії швидко збільшуватиметься інфляція. Тому є підстави сподіватися, що восени у них зростуть ціни на продовольчих товарів", – спрогнозував підприємець.

Зверніть увагу! Зазвичай влітку ціни на продовольчі товари падають, але з настанням осені знову зростають. Інфляція може зробити це зростання сильнішим.

Довгополий сподівається, що інфляція рубля буде зростати й надалі, і вже восени перевищить 10%. Тоді економіка Росії опиниться в складному становищі.

Але водночас це не означає, що в Росії закінчаться гроші на війну, тому що витрати на неї йдуть із внутрішніх ресурсів. Єдине, що Україна може робити зараз – це боротися за перекриття імпорту критичної для Росії мікроелектроніки.

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