Об этом 24 Каналу рассказал украинский предприниматель, основатель компании Unicorn Nest Денис Довгополый. По его мнению, существует вероятность, что этой осенью экономика России окажется в сложном положении.

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Почему падает рубль

У российского рубля – новый антирекорд: 6 июля курс евро превысил 102 рубля, а доллара – 90 рублей. Это самые высокие показатели с марта 2022 года.

"Очень трудно спрогнозировать, каким будет курс рубля в ближайшие недели. Это зависит, в частности, от баланса экспорта и импорта. К счастью, сейчас ситуация в нашу пользу, и у России не хватает валюты из-за ограничений в торговле долларами или евро. Поэтому она пытается оперировать иенами, дирхамами и рупиями", – объяснил Довгополый.

Второе, от чего зависит курс рубля, это политика российского центробанка. России не хватает денег, чтобы свести доходы и расходы бюджета. Единственный способ это сделать заключается в том, чтобы сделать курс 110 – 125 рублей.

"Но в таком случае в России будет быстро увеличиваться инфляция. Поэтому есть основания надеяться, что осенью у них вырастут цены на продовольственные товары", – спрогнозировал предприниматель.

Обратите внимание! Обычно летом цены на продовольственные товары падают, но с наступлением осени снова растут. Инфляция может сделать этот рост сильнее.

И Долгополый надеется, что инфляция рубля будет расти и уже этой осенью превысит 10%. Тогда экономика России окажется в сложном положении.

Но в то же время это не означает, что в России закончатся деньги на войну, потому что затраты на нее исходят из внутренних ресурсов. Единственное, что Украина может делать сейчас, – это бороться за перекрытие импорта критической для России микроэлектроники.

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