Інфляція сповільнилася, але українці не вірять у покращення

Після пікових показників травня темп зростання цін в Україні сповільнився. Втім українці налаштовані скептично щодо подальшого падіння інфляції.

Які прогнози щодо рівня інфляції?

Прогнози українців щодо рівня інфляції в Україні на найближчі 12 місяців погіршилися. Якщо у травні населення передбачало зростання цін на рівні 10,2%, то у червні – вже 10,8%, повідомляє 24 Канал з посиланням на опитування НБУ.

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Ще скептичніше налаштовані банкіри. Ще у квітні їхній прогноз зростання цін був на рівні 9,8%, а вже у липні значно погіршився – до 11,6%.

Керівники підприємств теж не вірять у те, що інфляція опуститься нижче 10%. За даними опитування у травні, вони очікують на рівні 10,9%.

Важливо! Зате фінансові аналітики налаштовані більш оптимістично. У липні вони покращили свій інфляційний прогноз до 7,5% у порівнянні з 7,9% у травні.

Що говорять в НБУ щодо інфляції?

У червні інфляція в Україні сповільнилася до 14,3% у річному вимірі, порівнюючи з показником 15,9% у травні. НБУ зазначає, що сповільнення інфляції влітку було очікуваним.

Інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження в червні, як і прогнозував НБУ. Однак загальна інфляція була вищою за квітневий макроекономічний прогноз насамперед через вплив погодних умов,

– розповіли в НБУ.

В Нацбанку очікують, що інфляція в Україні продовжуватиме знижуватися за різними товарами та послугами у другій половині 2025 року.

Зокрема, на падіння цін мають вплинути заходи монетарної політики.

Варто знати! НБУ планує представити оновлений прогноз щодо показників інфляції на брифінгу 24 липня.