В Україні у квітні "призупинилася" інфляція

Споживчі ціни в Україні зросли на 0,7% у квітні поточного року. Водночас у річному вимірі вони збільшилися вже на 15,1%.

Що відбувається з інфляцією

Зокрема базова інфляція у квітні 2025 року порівняно із березнем становила 0,4%, тоді як з початку року – 3,9%, пише 24 Канал з посиланням на Державну службу статистики України.

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Згідно з даними Держстату, споживчі ціни рік до року зросли на 15,1%. Проте ще місяць тому цей показник дорівнював 14,6%.

У квітні ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,8%, а у річному вимірі цей показник сягнув 19,8%. Водночас ціни на алкогольні напої, а також тютюнові вироби підвищилися на 1,3%.

Серед продуктів найбільше подорожчали свинина та фрукти. Йдеться про подорожчання на 7,9%.

На 3,6-0,8% зросли ціни на такі продукти:

м’ясо птиці;

цукор;

яловичину;

рибу;

продукти з риби;

хліб;

сало;

макаронні вироби;

овочі;

безалкогольні напої.

Водночас деякі товари подешевшали на 2,5–0,2%. Це яйця, рис і масло. Але річний показник зростання цін на яйця залишається найбільшим – 74,6%.

Зауважте! Ціни на транспорт знизилися на 0,3%. Водночас на 0,9% та 0,8% подорожчав проїзд в автомобільному та залізничному пасажирському транспорті.