Темпи інфляції сповільнилися: у 2023 році ціни в Україні зросли

11 січня 2024, 10:51
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Джерело:

Державній службі статистики

У 2023 році темпи інфляції в Україні сповільнилися до 5,1%. Порівняно з попередніми роками, це дуже низький показник, востаннє ріст цін був на такому ж рівні у 2020 році.

Рівень інфляції в Україні

У грудні ціни зросли на 0,7%, тоді як у попередні два місяці показники становили 0,5 та 0,8%. Через високі темпи зростання на початку року середньорічна інфляція становила 12,9%.

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Протягом 2023 року ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 4%. Серед них найбільше:

  • м'ясо та м'ясопродукти – на 12,4%;
  • масло – на 9,9%;
  • молоко – на 9,7%;
  • алкоголь та тютюнові вироби – на 9,6%;
  • одяг і взуття – 6,3%.

Також є продукти, які значно подешевшали:

  • соняшникова олія – 14,9%;
  • яйця – 9,5%;
  • цукор – 5,8%.
Зверніть увагу! Тако ж здорожчали житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 12,8%.

Що ще зросло у ціні

  • предмети домашнього вжитку та побутова техніка – на 0,7%;
  • охорона здоров'я – на 8,7%;
  • транспорт – на 3,2% (зокрема, пальне – на 2,7%);
  • ціни на зв'язок – на 1,5%;
  • освіта – на 12,8%;
  • ресторани та готелі – на 13,0%;
  • різні товари та послуги – на 11,3%.

 

Автор: Тетяна Стельмах