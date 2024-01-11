Темпи інфляції сповільнилися: у 2023 році ціни в Україні зросли

У 2023 році темпи інфляції в Україні сповільнилися до 5,1%. Порівняно з попередніми роками, це дуже низький показник, востаннє ріст цін був на такому ж рівні у 2020 році.

Рівень інфляції в Україні

У грудні ціни зросли на 0,7%, тоді як у попередні два місяці показники становили 0,5 та 0,8%. Через високі темпи зростання на початку року середньорічна інфляція становила 12,9%.

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Протягом 2023 року ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 4%. Серед них найбільше:

м'ясо та м'ясопродукти – на 12,4%;

масло – на 9,9%;

молоко – на 9,7%;

алкоголь та тютюнові вироби – на 9,6%;

одяг і взуття – 6,3%.

Також є продукти, які значно подешевшали:

соняшникова олія – 14,9%;

яйця – 9,5%;

цукор – 5,8%.

Що ще зросло у ціні

предмети домашнього вжитку та побутова техніка – на 0,7%;

охорона здоров'я – на 8,7%;

транспорт – на 3,2% (зокрема, пальне – на 2,7%);

ціни на зв'язок – на 1,5%;

освіта – на 12,8%;

ресторани та готелі – на 13,0%;

різні товари та послуги – на 11,3%.

Тако ж здорожчали житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 12,8%.