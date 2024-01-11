Рівень інфляції в Україні
У грудні ціни зросли на 0,7%, тоді як у попередні два місяці показники становили 0,5 та 0,8%. Через високі темпи зростання на початку року середньорічна інфляція становила 12,9%.
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Протягом 2023 року ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 4%. Серед них найбільше:
- м'ясо та м'ясопродукти – на 12,4%;
- масло – на 9,9%;
- молоко – на 9,7%;
- алкоголь та тютюнові вироби – на 9,6%;
- одяг і взуття – 6,3%.
Також є продукти, які значно подешевшали:
- соняшникова олія – 14,9%;
- яйця – 9,5%;
- цукор – 5,8%.
Що ще зросло у ціні
- предмети домашнього вжитку та побутова техніка – на 0,7%;
- охорона здоров'я – на 8,7%;
- транспорт – на 3,2% (зокрема, пальне – на 2,7%);
- ціни на зв'язок – на 1,5%;
- освіта – на 12,8%;
- ресторани та готелі – на 13,0%;
- різні товари та послуги – на 11,3%.