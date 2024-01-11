Уровень инфляции в Украине

В декабре цены выросли на 0,7%, тогда как за предыдущие два месяца показатели составляли 0,5 и 0,8%. Из-за высоких темпов роста в начале года среднегодовая инфляция составила 12,9%.

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В 2023 году цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 4%. Среди них больше всего:

  • мясо и мясопродукты – на 12,4%;
  • масло – на 9,9%;
  • молоко – на 9,7%;
  • алкоголь и табачные изделия – на 9,6%;
  • одежда и обувь – 6,3%.

Также есть продукты, значительно подешевевшие:

  • подсолнечное масло – 14,9%;
  • яйца – 9,5%;
  • сахар – 5,8%.

Что еще выросло в цене

  • предметы домашнего обихода и бытовая техника – на 0,7%;
  • здравоохранение – на 8,7%;
  • транспорт – на 3,2% (в частности, горючее – на 2,7%);
  • цены на связь – на 1,5%;
  • образование – на 12,8%;
  • рестораны и гостиницы – на 13,0%;
  • разные товары и услуги – на 11,3%.