Цього року британська ставка буде вищою, ніж американська, незважаючи на наслідки тарифів Трампа. Також для країни прогнозують уповільнення економічного зростання.

Яку інфляцію прогнозують в Британії?

Організація економічного співробітництва та розвитку повідомила, що цього року Велика Британія зазнає найвищої інфляції серед країн G7, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Прогнозують, що інфляція у Великій Британії в середньому становитиме 3,5% у 2025 році. Цей показник значно перевищує навіть показник США, який становить 2,7%, попри те, що Трамп запровадив найбільші з 1930-х років тарифи на імпорт – політика, яка, як очікується, призведе до зростання цін.

ОЕСР також припустила, що жорсткі податкові та бюджетні плани загальмують економічне зростання у Великій Британії протягом наступних 12 місяців. За прогнозами аналітиків, цього року зростання ВВП Великої Британії становитиме дещо вище – 1,4%, порівняно з 1,3% у попередньому прогнозі.

Однак прогноз на наступний рік залишається незмінним на рівні відносно млявих 1% – невдалий прогноз для канцлера Рейчел Рівз, оскільки лейбористи намагаються пришвидшити зростання,

– пишуть у виданні.

Організація заявила, що очікується, що "жорсткіша фіскальна позиція" Великої Британії – вищі податки та скорочення державних витрат – негативно вплине на економіку. Рівз представить свій бюджет, у якому, як очікується, вона підвищить податки, 26 листопада.

Якщо прогнози ОЕСР щодо зростання точні, то темпи зростання ВВП Великої Британії наступного року опинилися б посередині серед країн G7:

після США (1,5%);

Німеччини (1,1%);

Канади (1,2%);

але випередили б Італію (0,6%);

Японію (0,5%);

Францію (0,9%).

Що говорять у Банку Англії?

Підвищення лейбористським урядом податків на заробітну плату у квітні мало прямий вплив на інфляцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Однак головний економіст Банку Англії Х’ю Пілл заявив, що він став дещо спокійнішим щодо інфляції, попри те, що виступав проти двох останніх зниження ставок.

Пілл заявив, що внутрішній ціновий тиск послаблюється лише повільними темпами, і вказав на відсутність конкуренції на ринку праці, яка може спричиняти "тривалі зміни" у встановленні заробітної плати та цін.

За його словами, показники внутрішньої інфляції "падають і падають досить стійко". Однак вони послаблюються "досить повільними темпами, і такими темпами, що ми ще не повернули базові рівні інфляції до цільового рівня".

