Не Трамп і не пальне: новий "двигун" стрімко розкручує інфляцію у США

Тарифні війни президента США Дональда Трампа поки вщухли, а ціни на бензин після досягнення мирної угоди з Іраном поступово йдуть вниз. Однак інфляція в США прискорилася, отримавши новий каталізатор.

Що штовхає інфляцію вгору

Масштабне будівництво дата-центрів для штучного інтелекту у США починає швидко штовхати ціни вгору на все – від електроніки до комунальних послуг, пише The Wall Street Journal.

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Сьогодні провідні компанії вкладають безпрецедентні кошти в розвиток інфраструктури під ШІ. За оцінками аналітиків FactSet, загальні витрати лише п'яти корпорацій становлять 741 мільярд доларів:

Alphabet;

Amazon;

Meta Platforms;

Microsoft;

та Oracle.

Разом менш ніж за пів 2026 року вони витратили на ШІ-інфраструктуру на 75% коштів, ніж торік.

Куди йдуть усі ці гроші? Хоча більшість розмов зосереджена на тому, що може робити ШІ, сама інфраструктура є напрочуд фізичною,

– пояснює економіст Колумбійського університету Стін Ван Ньювербург.

Чому ШІ розкручує інфляцію

Річ у тім, що дата-центри для ШІ потребують складного обчислювального обладнання, систем охолодження, електричних і оптоволоконних кабелів, а також резервних генераторів для уникнення перебоїв.

Однак високий попит на обладнання для цих центрів вже призвів до різкого здорожчання ключових компонентів. А оскільки ці товари використовують не лише у сфері ШІ, тому ціни ростуть у всіх секторах.

Наприклад, відеоконсолі, автомобілі та інша електроніка теж потребують чипів пам’яті та накопичувачів, тоді як їхня вартість зростає. Відтак, Nintendo, Microsoft і Sony вже підвищили ціни на свої пристрої. Наступною, як очікується, здорожчає продукція Apple.

Опитування Національної асоціації бізнес-економіки США показало, що 81% очікують зростання інфляції протягом наступного року через розвиток ШІ,

Перші ознаки вже з’являються в статистиці:

ціни на комп’ютерне програмне забезпечення та аксесуари у США зросли приблизно на 15% за рік;

оптові ціни на електронні компоненти – на 27%.

І хоча багато фахівців переконані, що ШІ в перспективі може знизити інфляцію завдяки зростанню продуктивності, у найближчі роки штучний інтелект підтримуватиме її на високому рівні.

Тож штучний інтелект не лише змінює технології та ринок праці, а й дедалі більше впливає на ціни. Поки США вкладає мільярди доларів у розвиток ШІ, прості американці можуть зіткнутися з новою хвилею подорожчання товарів та послуг.

Нагадаємо, через високі ціни на пальне інфляція у США сягнула 4,2% у травні. Це найвищий показник зростання за останні три роки – із квітня 2023 року.