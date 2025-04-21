Податкова отримає дані про рахунки та сейфи українців: що відомо про новий законопроєкт

Напередодні Кабмін схвалив законопроєкт щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до системи європлатежів. Податкова матиме доступ до інформації про рахунки та банківські сейфи українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Інформацію про рахунки та сейфи українців передадуть податковій

Проєкт закону передбачає створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Планують вносити такі дані:

дата відкриття/закриття банківського рахунку, рахунку у цінних паперах, платіжного, іншого рахунку / електронного гаманця;

вид та номер рахунку, що містить номер IBAN;

ПІБ власника рахунку, індивідуального банківського сейфа;

дані про установу, в якій відкритий рахунок чи сейф;

номер та дата договору про надання індивідуального банківського сейфа (дату початку та строк дії, дату припинення договору, дані про осіб, які мають доступ до індивідуального банківського сейфа згідно з цим договором).

Зверніть увагу! У проєкті закону закріплено, що до реєстру не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян і про вміст сейфа. Також не передбачено будь-яких обмежень або затримок у проведенні фінансових операцій фізичними особами у зв'язку з запровадженням реєстру.

Пропонують, щоб адміністратором реєстру була Державна податкова служба.

Також законопроєкт передбачає:

створення Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень за адмініструванням ДПС;

удосконалення процедури верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб і механізму застосування заходів впливу за неподання, несвоєчасне подання, подання завідомо недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи до Єдиного державного реєстру;

впровадження ефективних, стримуючих і пропорційних санкцій за порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, які відповідатимуть вимогам Європейського Союзу про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму;

створення механізму викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту;

розширення переліку спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу – з метою удосконалення контролю відмивання грошей та інших незаконних фінансових операцій. Запропоновано розширити перелік тих, хто зобов'язаний звітувати про підозрілі транзакції, – додати довірчих власників трастів і торговців культурними цінностями, які проводять операції через "вільні порти", якщо сума перевищує 400 тисяч гривень;

недопущення до управління та/або контролю за спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу злочинців або їх співучасників (спільників).

Мета цього законопроєкту – приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму у відповідність до актів права ЄС. Це є обов'язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA.

Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між європейськими країнами надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами,

– наголосили в Уряді.

Важливо! Верховна Рада ще не прийняла цей закон.