Довіра до України зменшилася: іноземні інвестиції впали

За останній рік іноземні інвестиції в Україну значно скоротилися. Якими були показники наприкінці 2024 року та чи вдалось вирівняти сальдо платіжного баланку України, читайте далі.

Як знизились прямі іноземні інвестиції в Україну Протягом 11 місяців 2024 року прямі іноземні інвестиції в Україну знизилися на 14% порівняно з минулим роком, повідомляє 24 Канал із посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Читайте також: Де долар і євро найдорожче коштують після вихідних

При цьому, реінвестований прибуток складає основну частину прямих іноземних інвестицій: 75% у 2023 році та 64% за 11 місяців 2024 року. В цілому, із січня по кінець листопада 2024 року платіжний баланс України завершився дефіцитом у 3,1 мільярда доларів, порівняно з профіцитом у 8,4 мільярда доларів за аналогічний період 2023 року.

Він також зазначив, що за підсумками 2024 року сальдо платіжного балансу буде наближатися до нуля.

Це вдалось із урахуванням: