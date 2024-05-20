Перехід на іншу пенсію: як отримувати більше грошей

Українці, які мають право на декілька видів пенсій, можуть обрати для себе найвигіднішу. Також вони можуть переоформити їх згодом, якщо вважатимуть за потрібне.

Зміна виду пенсії

Деякі українці можуть обирати, який вид пенсії вони хочуть собі оформити. Наприклад людина може отримувати пенсію за вислугою років до досягнення нею пенсійного віку, а вже після досягнення такого віку, перейти на виплати за віком.

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Це регулюється статтею 10 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 № 1058-IV.

Це вигідно, якщо після виходу на пенсію за вислугою років людина продовжувала працювати. Тоді врахуються стаж та заробіток, набуті після призначення такої виплати, й відповідно коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати збільшаться.

Як обрати іншу пенсію

Для цього потрібно звернутися із заявою до ПФУ. Це можна зробити через:

особисто у відділенні ПФУ;

онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ.

З дня подання заяви перехід здійснюється на підставі наступних документів