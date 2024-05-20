Изменение вида пенсии
Некоторые украинцы могут выбирать, какой вид пенсии они хотят себе оформить. Например, человек может получать пенсию по выслуге лет до достижения им пенсионного возраста, а уже после достижения такого возраста, перейти на выплаты по возрасту.
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Это выгодно, если после выхода на пенсию по выслуге лет человек продолжал работать. Тогда учтутся стаж и заработок, приобретенные после назначения такой выплаты, и соответственно коэффициент страхового стажа и индивидуальный коэффициент заработной платы увеличатся.
Как выбрать другую пенсию
Для этого нужно обратиться с заявлением в ПФУ. Это можно сделать через:
- лично в отделении ПФУ;
- онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Со дня подачи заявления переход осуществляется на основании следующих документов
- о страховом стаже;
- заработной плате;
- других документов, находящихся в пенсионном деле;
- налоговых документов, полученных органами ПФУ.