Зміна виду пенсії

Деякі українці можуть обирати, який вид пенсії вони хочуть собі оформити. Наприклад людина може отримувати пенсію за вислугою років до досягнення нею пенсійного віку, а вже після досягнення такого віку, перейти на виплати за віком.

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Нагадаємо! Це регулюється статтею 10 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 № 1058-IV.

Це вигідно, якщо після виходу на пенсію за вислугою років людина продовжувала працювати. Тоді врахуються стаж та заробіток, набуті після призначення такої виплати, й відповідно коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати збільшаться.

Як обрати іншу пенсію

Для цього потрібно звернутися із заявою до ПФУ. Це можна зробити через:

особисто у відділенні ПФУ;

онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ.

З дня подання заяви перехід здійснюється на підставі наступних документів