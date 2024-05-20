Специальные виды пенсий в Украине

Работникам образовательных учреждений, медицинских учреждений, военнослужащим, государственным служащим и сотрудникам других силовых структур назначают пенсии за выслугу лет, включающие определенные льготы.

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Лица, которые получают пенсию за выслугу лет, могут обратиться за назначением пенсии по возрасту на общих основаниях после достижения необходимого возраста и стажа. Изменение типа пенсии производится со дня подачи заявления.

Дополнительно, если пенсионер продолжал работать после назначения пенсии за выслугу лет, то при переходе на пенсию по возрасту возможен учет приобретенного после этого дополнительного стажа и заработка.

Важно знать, что пенсионеры, которые получают пенсию за выслугу лет и продолжают работать на должностях, дающих право на такую пенсию, не получают выплат в этот период.

Обратите внимание! Для военнослужащих предусмотрено исключение, которое позволяет одновременно получать пенсию и денежное обеспечение в течение периода работы. После достижения пенсионного возраста и перехода на пенсию по возрасту, они могут получать как пенсию, так и заработную плату.

Как производится расчет для работающих пенсионеров

Если пенсионер после назначения пенсии за выслугу лет не работал, расчет пенсии по возрасту производится на основе данных пенсионного дела. В таком случае меняется только показатель средней заработной платы по стране, который используется для исчисления пенсии.

Обратите внимание! Однако, если лицо продолжало работать после назначения пенсии за выслугу лет, при переводе на пенсию по возрасту учитываются дополнительный стаж и заработок, полученные после этого момента.

Это может увеличить коэффициент страхового стажа и индивидуальный коэффициент заработной платы, что влияет на размер пенсионных выплат.

Выгодно ли переходить на пенсию по возрасту

Пенсионерам, желающим перейти с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту, важно знать о своих правах, чтобы получить справедливые выплаты.

Интересно! Согласно законодательству, при переходе на пенсию по возрасту должен быть использован показатель средней заработной платы в стране за последние три года перед обращением за пенсией. Правильное применение этого показателя может значительно увеличить размер пенсии, иногда на 30-60 процентов.

Поэтому, если пенсионеру начисляют необоснованные выплаты, можно обращаться в суд или к правозащитникам.

Как перейти на пенсию по возрасту

Чтобы перейти на пенсию по возрасту, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины по месту жительства с соответствующими документами или подать заявление онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или с помощью приложения "Дія".

Важно! Процедура назначения пенсии является бесплатной и обычно длится до 10 дней.

Необходимые документы для назначения пенсии по возрасту включают: